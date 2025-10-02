Si illuminano le ’Giornate del dono e della solidarietà’

Fino al 18 ottobre San Lazzaro si prepara a vivere ’Le Giornate del dono e della solidarietà’, una serie di appuntamenti per valorizzare la cultura della cura reciproca e dell’impegno gratuito. Giornate dedicate alla condivisione, al sostegno a chi si trova in difficoltà e alla partecipazione civica, attraverso quattro appuntamenti: il primo è oggi con l’incontro pubblico ’L’importanza di un sì’ (dalle 18 alle 19.30 alla Officine SanLab di via Emilia 253/A), in collaborazione con l’Azienda USL di Bologna e il Centro Trapianti Regionale, in cui si approfondirà il tema della donazione di organi, per conoscerla in tutti i suoi aspetti, attraverso le esperienze di famigliari di donatori e di persone trapiantate.

Sabato 4 ottobre, per la Giornata nazionale del dono, l’attenzione si sposterà in Sala di Città (in via Emilia 92), per festeggiare i 7 anni dell’Emporio Solidale Amalio e poi con un pomeriggio di giochi e attività per i più piccoli e una merenda aperta a tutti: un’occasione per condividere il valore di un progetto che in questi anni ha aiutato tante famiglie del territorio.

Sabato 11 ottobre sarà la volta della Raccolta solidale: durante tutta la giornata sarà possibile acquistare generi alimentari e beni di prima necessità nei supermercati aderenti che verranno messi a disposizione dell’Emporio Solidale Amalio, un’iniziativa che unisce la generosità dei cittadini al lavoro di volontari e associazioni, trasformando la spesa quotidiana in un gesto di responsabilità collettiva.

A completare il programma sabato 18 ottobre dalle 10 la sezione AVIS di San Lazzaro allestirà un banchetto in Mediateca per sensibilizzare i cittadini sull’importanza della donazione di sangue e plasma.