Si indebita con i gestori della sala slot Ludopatico risarcito con 465mila euro

Dovranno restituirgli tutti i soldi che si è giocato nella loro sala di slot machines: ben 465mila euro. Questo perché si sono approfittati della sua malattia – la ludopatia – e della condizione di inferiorità psichica che ne derivava, per costringerlo a indebitarsi con la loro società e potere così continuare a scommettere. E, puntualmente, a perdere.

La Procura sottolinea che si tratta della la prima sentenza di questo tipo in Emilia-Romagna. I quattro imputati – presidente, vicepresidente e due consiglieri di una società modenese che gestisce una sala giochi in provincia, ad Anzola – sono stati anche condannati a due anni, con pena sospesa. Dovevano rispondere delle accuse di circonvenzione di incapace e tentata estorsione, capo quest’ultimo poi modificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La vittima ormai da tempo non sapeva resistere al richiamo delle slot machines. Al punto che la sua condizione era sfociata in una malattia certificata: disturbo da gioco d’azzardo (Dga). E i quattro gestori della sala giochi in cui lui puntualmente si presentava lo sapevano bene. Al punto da approfittare "delle sue condizioni di inferiorità psichica", tali da "comprometterne la corretta autonomia decisionale", scriveva nella richiesta di rinvio a giudizio la pm Gabriella Tavano, per costringerlo a indebitarsi con la loro società per la somma di ben 415mila euro, suddivisi in 69 assegni consegnati nel giro di un anno e mezzo, tra maggio 2016 e novembre 2017.

Non solo. A febbraio 2018, gli imputati avrebbero affrontato la vittima cercando di costringerla a versare loro 13mila euro e minacciandola con frasi del tipo "non puoi non rispondere del tuo debito, devi assolutamente ridarci i soldi, se sei malato non puoi scaricare su di noi... perché in un modo o nell’altro arriviamo in fondo...". L’uomo a quel punto tentava la fuga, bloccato però dalle auto degli imputati; solo la sua tempestiva telefonata al proprio avvocato e ai carabinieri riusciva a fare desistere il gruppetto dal proprio intento.

Per questi episodi, dunque, il giudice Pier Luigi di Bari ha deciso di condannare, in primo grado, i quattro imputati. Oltre ai due anni e a 500 euro di multa ciascuno, ha aggiunto che questi dovranno "risarcire il danno alla parte civile, in solido tra loro, in separato giudizio civile", riconoscendo però una "provvisionale immediatamente esecutiva di 465mila euro". Cioè, tutto il denaro che è stato provato che l’uomo avesse nel tempo perso all’interno della loro sala giochi.

f. o.