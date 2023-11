Si introduce in Cineteca e ruba un tablet. Ventiduenne arrestata dai carabinieri

Si era introdotta in piena notte in Cineteca forzando la porta e riuscendo a rubare un tablet, ma il suo colpo non è andato a buon fine grazie all’intervento dei carabinieri. Una ragazza di 22 anni è stata arrestata dai militari del Radiomobile con l’accusa di tentato furto aggravato. È accaduto nella notte tra giovedì e venerdì, poco dopo le 2. I carabinieri sono stati informati che una donna si era introdotta nella Cineteca. Al loro arrivo la giovane, di origine romena, è stata trovata in possesso di un tablet. La malvivente era riuscita a entrare forzando la porta d’ingresso e aveva poi rubato l’apparecchio elettronico. La ragazza, senza fissa dimora, disoccupata e già nota alle forze dell’ordine sempre per furto (circa una decina gli episodi solo negli ultimi mesi), dopo l’arresto è stata trattenuta in camera di sicurezza in attesa di comparire davanti al giudice ed essere processata con rito direttissimo.