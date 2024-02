Si masturba davanti a una liceale: 48enne denunciato per atti osceni

Bologna, 20 febbraio 2024 - Stava ripassando la lezione prima di entrare a scuola, quando ha notato un uomo che la fissava e si stava masturbando. Intimorita per quanto stava accadendo, la ragazza ha chiamato la madre che ha allertato i carabinieri. L'uomo, un quarantottenne, è stato denunciato per atti osceni e violenza privata.

Il tutto è accaduto la mattina di sabato 17 febbraio, quando i carabinieri della centrale operativa hanno ricevuto la telefonata di una donna preoccupata per la figlia, studentessa di 16 anni, che aveva contattato la madre per informarla che prima di entrare a scuola si era seduta sulla panchina di fronte alla sua scuola per ripassare la lezione. Nel mentre, la ragazza aveva notato un uomo, vestito con una tuta da lavoro, seduto su una panchina che la stava fissando durante un atteggiamento di autoerotismo.

I militari dell'Arma sono così arrivati sul posto e hanno individuato l'uomo, identificato in un quarantottenne, residente in città, disoccupato e con precedenti di polizia, denunciandolo per atti osceni e violenza privata.