Si masturba davanti alla scuola. Preso in flagranza dai carabinieri

Si stava masturbando in pieno giorno, davanti a una scuola elementare. Per questo, l’altro giorno, i carabinieri della stazione Navile hanno arrestato un senza fissa dimora di 47 anni, disoccupato e con precedenti di polizia, per atti osceni commessi nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori.

È successo durante un servizio dell’operazione Strade sicure, che i carabinieri stavano effettuando assieme ai militari dell’Esercito in Bolognina, uno dei quartieri più problematici della città, tanto da essere inserito nelle ‘zone rosse’ dove è in vigore un’apposita ordinanza prefettizia anti-degrado.

Appresa la notizia da un cittadino, preoccupato per la presenza dell’uomo notato mentre si masturbava nelle vicinanze della scuola primaria Federzoni di via Di Vincenzo, i carabinieri sono subito intervenuti, interrompendo e poi fermando il quarantasettenne.

Su disposizione della Procura, lo sporcaccione arrestato dai militari dell’Arma è stato tradotto in tribunale per essere processato con giudizio direttissimo. L’arresto è stato convalidato e, in attesa della sentenza posticipata per la richiesta dei termini a difesa, il quarantasettenne è stato liberato e sottoposto al divieto di dimora nella Città metropolitana di Bologna.