Si parla di alluvioni, il Pd ’chiude’ il consiglio

Palestina batte alluvione 2 a 0. E con abbandono del campo in tutta fretta. Questa la partita politica (e non di calcio) andata in scena a Casalecchio giovedì sera nell’aula del Consiglio comunale del municipio quando, intorno alle 22, il Pd e i gruppi satelliti di maggioranza hanno abbandonato l’aula dopo aver discusso un ordine del giorno sulla Palestina e mentre ci si accingeva ad affrontare la mozione di Fratelli d’Italia che, iscritta al punto 11 dell’Ordine del giorno, chiedeva il "Rafforzamento delle misure di controllo del territorio in relazione al cambiamento climatico", in pratica si occupava delle alluvioni che hanno colpito anche la cittadina sul Reno con le piogge del 19 ottobre scorso.

"Di solito – ironizza Elena Foresti, capogruppo di Fratelli d’Italia – sono le minoranze, le opposizioni che escono dall’aula per protesta. Giovedì sera se ne sono fuggiti quelli della maggioranza, per evitare un confronto politico nel merito delle nostre proposte organizzative per la migliore gestione delle emergenze. A Parte Paolo Nanni (vice sindaco) e l’assessore Andrea Gurioli (Cultura) in aula siamo rimasti noi della minoranza di centrodestra e Antonella Micele e Massimo Masetti di Centrosinistra per Casalecchio". Giovedì sera era successo che, arrivati al punto 11, il Pd ha chiesto di anticipare l’ordine del giorno sulla Palestina, posto al punto 13. Scambio approvato a maggioranza. E, finito di parlare di Gaza, tutti i consiglieri di maggioranza se ne sono andati via, compreso il sindaco Matteo Ruggeri. "Non è questo il modo di trattare le minoranze – sbotta Saverio Vecchia, capogruppo del Centrosinistra per Casalecchio – anche se ci saremmo astenuti, avremmo partecipato comunque alla discussione della mozione di Fratelli d’Italia". E Alice Menzani, presidente del Consiglio comunale, precisa: "Ho rispettato il regolamento. Non appena è venuto meno il numero legale sufficiente al corretto funzionamento della seduta, l’ho sospesa".

"Prima dello scambio dei punti all’ordine del giorno – sostiene Mario Durante, capogruppo Pd – avevamo anticipato che non avremmo partecipato alla discussione della mozione di Fratelli d’Italia. Non tanto per il merito, quanto per il metodo che puntava a un documento comune. Invece. In Fratelli d’Italia hanno voluto appuntarsi a tutti i costi una medaglia sul petto. Speriamo ci siano ancora le condizioni per un’unità di intenti su temi come quello delle iniziative contro i cambiamenti climatici che, riteniamo, debbano avere la più larga condivisione possibile".

