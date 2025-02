Si parla di cibo per sfatare falsi miti. Aperitivo con Alessandro Di Flaviano

Nuovo aperitivo letterario, oggi alle 19, a Grand Tour Italia. Ospite sarà Alessandro Di Flaviano per la presentazione del suo libro ’La scienza del cibo’ (ed Rizzoli), un manuale pratico per sfatare falsi miti e fake news sull’alimentazione e promuovere scelte consapevoli. Il libro analizza le caratteristiche di alimenti comuni, dalla carne ai cereali, spiegando come conservarli e utilizzarli al meglio. L’autore risponde a dubbi diffusi, come l’efficacia del pollo senza antibiotici o l’impatto delle uova sul colesterolo. Una guida utile per leggere etichette e distinguere tra verità scientifiche e dicerie. Poi show-cooking di due giovani chef: il bolognese Giovanni Davighi e Stefano Bonaventura.