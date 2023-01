Si parla di Opera tra pop, jazz e rap: il via con Murubutu

Murubutu, Malika Ayane, La Rappresentante di Lista, Paolo Fresu: sono loto alcuni degli inconsueti protagonisti della rassegna ’Parliamo d’Opera’ del Teatro Comunale collegata ai titoli della Stagione lirica. Obiettivo: parlare ai giovani. Dieci incontri ad ingresso gratuito – con prenotazione su Eventbrite – il mercoledì pomeriggio da oggi al 6 dicembre a Palazzo d’Accursio, con la partnership di Rekeep. I primi tre appuntamenti si svolgeranno in Cappella Farnese alle 17,30 e gli altri in Salaborsa alle 18,30; tutti saranno condotti dal giornalista Luca Baccolini.

Con la proposta ’crossover’ di quest’anno – in collaborazione tra Baccolini e il giornalista Pierfrancesco Pacoda – che mescola il mondo della lirica con quello del pop d’autore, dell’indie e di altri generi musicali, la rassegna vuole ampliare la platea Under30 che comunque già frequenta il Comunale, visto che l’anno scorso i giovani sono stati quasi 13.000.

Si comincia dunque oggi alle 17.30 in Cappella Farnese di Palazzo d’Accursio con Murubutu, (foto) uno degli esponenti più originali della scena del rap italiano, nell’incontro ’Oltre i limiti’, dedicato all’opera inaugurale della Stagione lirica: Der fliegende Holländer (L’olandese volante) di Wagner. Nello stesso luogo e alla stessa ora sono, poi, in programma il 15 febbraio ’L’amore straniero’, con la cantautrice Malika Ayane, legato alla Madama Butterfly di Puccini, e l’8 marzo ’La forza della promessa’, con il rapper Claver Gold, accostato invece alla Norma di Bellini. Si prosegue in Salaborsa (alle 18.30) con il trombettista jazz Paolo Fresu per l’appuntamento ’L’Italia s’è desta’ e dedicato a ’I Vespri siciliani’ di Verdi (5 aprile); la cantautrice Cristina Donà per ’Mozart massone e illuminista’ (3 maggio), in occasione delle ’Nozze di Figaro’. Si prosegue con lo scrittore, Carlo Lucarelli per ’Caso e Caos’ (31 maggio), legato alla ’Forza del destino’ di Verdi; l’estate si chiude col cantautore e polistrumentista Motta per ’Un ultimo giorno di giostra’ (28 giugno), ispirato dal musical Carousel. Si riprende dopo l’estate.