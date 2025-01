Si parla di speranza a Crespellano

Con un pomeriggio dal titolo "In debito di Speranza" il circolo Mcl Pacem in Terris di Crespellano domani alle 16 dà inizio alle attività in programma nel 2025. L’appuntamento è nel Nuovo Teatro di Pragatto. L’iniziativa vuole essere un momento di riflessione sul messaggio di Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della pace. "Di fronte agli ultimi eventi – si legge in una nota del circolo Mcl, che invita tutti a passare un pomeriggio in un modo diverso – ha ancora senso parlare di Speranza? Ha ancora senso dar credito a figure come Papa Francesco? Perché il mondo sviluppato dovrebbe condonare il debito dei paesi non sviluppati?".