Si presenta sotto casa della ex Divieto violato: in manette un 32enne

A giugno era stato denunciato dall’ex compagna con l’accusa di stalking. Per questo, nei suoi confronti era scattato il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati. Un provvedimento che, però, non ha rispettato. L’uomo, un trentaduenne di origine filippina ma nato e residente sotto le Due Torri, è stato arrestato dai carabinieri e ora si trova alla Dozza. I fatti risalgono a lunedì scorso quando i militari del Radiomobile hanno ricevuto una chiamata da una donna, in evidente stato di agitazione, preoccupata per lei e suo figlio. Arrivati sul posto, un appartamento della quartiere Navile, i carabinieri hanno trovato ad attenderli la donna e il figlio minore.

La trentatreenne, anche lei di origine filippine, ha riferito che l’ex compagno, approfittando della porta condominiale lasciata aperta, era entrato nell’edificio. La donna aveva paura che il 32enne si stesse ancora nascondendo nell’androne del palazzo, motivo per cui era uscita in strada insieme al figlio.

Dai racconti della vittima, emerge una relazione complessa nella quale l’uomo già in passato aveva avuto dei comportamenti violenti nei suoi confronti nonché gli atti persecutori che avevano fatto scattare la denuncia nei mesi scorsi, anche in presenza del figlio minore.

Il trentaduenne, nel momento in cui non ha più visto i carabinieri sotto l’abitazione dell’ex compagna, ha iniziato a citofonarle con insistenza. La donna, che lo ha visto attraverso il video citofono, ha immediatamente avvertito i militari. Quest’ultimi, essendo insieme alla trentatreenne, hanno raggiunto velocemente il portone condominiale e bloccato l’uomo che stava ancora suonando con insistenza al citofono della ex compagna. Il 32enne di origine filippina, non avendo rispettato il divieto di avvicinamento alla donna e ai luoghi da lei frequentati, è stato quindi arrestato. Ora si trova in carcere a disposizione dell’Autorità giudiziaria.

