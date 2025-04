Si presentava come Donald Trump . Assolto l’omonimo del presidente

Donald Trump è stato assolto. Da questa’altra parte dell’oceano, però. Dove, all’insaputa del presidente Usa ‘originale’ e della Casa Bianca tutta, si è chiuso ieri il processo al sedicente omonimo del ‘tycoon’. L’uomo, identificato, nel corso del dibattimento, in un trentatreenne greco, e difeso dall’avvocato Marco Caroppo, è stato assolto dalla giudice Simona Siena, per la lieve entità dei fatti che gli venivano contestati. Ossia, essersi più volte - circa una trentina - presentato alle forze dell’ordine che lo stavano identificando con il nome di Donald Trump. "Non lo ha fatto con lo scopo di ottenere un tornaconto, di sottrarsi a una multa o una denuncia – spiega l’avvocato Caroppo –: si è trattato di un falso innocuo. E probabilmente di questo ha tenuto conto il giudice nella sua decisione". Le motivazioni sono attese in 60 giorni.

La curiosità di questo processo, al di là del nome che si era scelto l’imputato, sta nel fatto che l’uomo sia stato "iscritto con il nome falso con cui si è sempre presentato. Ovvero, una persona che effettivamente non è chi dice di essere. Tutti gli atti a lui ascritti, infatti, erano formalmente a carico di questo omonimo del presidente Usa". Tra l’altro, non sarebbe stato neppure semplice risalire alla vera identità dell’imputato, visto che oltre al nome Donald Trump, aveva anche fornito, nel corso degli anni, una quindicina di alias diversi. Tra cui quello greco con cui è stato formalmente identificato.

Nicoletta Tempera