’Si può essere genitori felici’, al via gli incontri coi propri figli

‘Si può essere genitori felici’: è il titolo della rassegna, organizzata dal Comune di Persiceto, in programma fino a giugno, che propone diversi incontri di approfondimento e attività legate al percorso di crescita dei bambini da 0 a 6 anni e al rapporto tra genitori e figli. La partecipazione è gratuita. I prossimi appuntamenti sono stati fissati mercoledì 7 maggio, dalle 17,30 alle 19, al nido Nicoli, via XXV Aprile, dal titolo ‘Fermati, rallenta, respira: "Mamma, papà, giocate con me?"’. Idee e proposte di gioco per la fascia di età 12/36 mesi, da riproporre a casa creando momenti di qualità insieme ai bambini (iscrizioni entro il 3 maggio).

Martedì 13 maggio, alle 17,30, al nido Cappuccini, via Cappuccini, ‘I no e i limiti’. Incontro con Lara Lanzoni, pedagogista cooperativa società Dolce, rivolto a genitori di bambini 0-6 anni (iscrizioni entro il 9 maggio). Sabato 17 maggio, dalle 10,30 alle 11,30 al nido Nicoli ‘Oggi yoga’, attività di pratica yoga educativo rivolto alla coppia genitore – bambino (max 15 bambini, dai 20 mesi ai 6 anni, iscrizioni entro il 15 maggio). E giovedì 29 maggio, alle 18, al nido Cappuccini, ‘Laboratorio con l’argilla in giardino’. Proposta per la fascia di età 2-6 anni, rivolto alla coppia genitore - bambino (iscrizioni entro il 26 maggio).

A giugno invece gli appunti sono giovedì 5 giugno, alle 17,30, al nido Meraviglia, via Nuova (sede temporanea), San Matteo della Decima, ‘Laboratorio di pittura creativa’, rivolto alla coppia genitore - bambino (iscrizioni entro il 3 maggio); giovedì 12 giugno, alle 17,30 al nido Nicoli, via XXV Aprile ‘Cosa fa un papà? Una merenda insieme con i papà per condividere dubbi, e riflessioni, rivolto a genitori di bambini 0-6 anni. (Iscrizioni entro il 10 giugno).

