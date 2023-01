Si rafforza l’asse tra Battistini e Azione

di Nicola Servillo

Si rafforza il legame tra Azione e Bologna Ci piace. Alla conferenza di ieri nella sede della Fondazione Ant, il neosenatore calendiano, Marco Lombardo, e l’ex candidato sindaco di Bologna, sostenuto dal centrodestra, Fabio Battistini, si sono incontrati per parlare di welfare e Terzo settore. Tra il pubblico erano presenti i consiglieri Filippo Diaco dalla lista Conti, il leghista Giulio Venturi e Fabio Brinati del gruppo di Fratelli d’Italia.

Un segnale verso una possibile collaborazione alle prossime amministrative? Si vedrà. Di certo, diventa sempre più concreta la sinergia su alcuni punti in comune dei programmi di Battistini e Azione in particolare nell’ambito della sussidiarietà e della crescita economica che essa comporta. "A Bologna – spiega Lombardo – serve uno Stato forte ma non invasivo, uno Stato che vuole fare tutto rischia di diventare pervasivo dove non deve e debole dove dovrebbe", spiega il senatore di Azione.

"Se ci sono tematiche su cui con Battistini abbiamo punti in comune – dice Lombardo – solo in un panorama politico sclerotizzato come quello italiano ci possono essere steccati per cui non si dialoga". D’accordo Battistini: "Ho sempre detto di essere disposto a collaborare con qualsiasi forza politica sui singoli temi. Con Lombardo ho trovato una profonda sintonia e la presenza di altri consiglieri a questo evento è altrettanto importante. Non vogliamo fare chiacchiere da bar, ma presentare una proposta. Io vado oltre al centrodestra, ma la mia prospettiva è di chi si mette all’opposizione rispetto al governo della città".

In risposta ai consiglieri, Gian Marco Di Biase e Samuela Quercioli (che ieri era presente all’evento), del gruppo ‘Bologna ci piace’, che si sono dissociati dal possibile asse con Calenda, Battistini ha ribattuto: "Capisco che chi lavora in ambito amministrativo quotidiano, molto bene aggiungo, abbia difficoltà a guardare gli orizzonti più lontani, questo è compito mio". Orizzonti che portano alle prossime Comunali, quelle del 2026.