Si registra in hotel ma è ricercata: presa romena

Era andata in hotel ma era ricercata in quanto destinataria di una ordine di custodia cautelare. Così, una donna romena di 26 anni è finita in carcere.

Quando lei si è registrata sul sito dell’albergo, infatti, tramite l’applicativo è stata segnalata la misura della custodia cautelare da eseguire, per reati predatori. Il sistema segnala infatti alle forze di polizia i clienti sospetti o associati a ordini di cattura. Così, la 26enne, residente all’estero ma che si trovava in Italia senza fissa dimora, è stata raggiunta e portata in carcere. è successo in via del Commercio Associato, in zona Fiera.

La polizia è intervenuta poi anche in via Milazzo, per l’ennesimo atto di vandalismo sulle auto parcheggiate: sono stati spaccati i vetri di quattro veicoli, in un tratto in cui non ci sono le telecamere. Stando a una prima verifica, non sarebbe stato portato via nulla dalle auto.