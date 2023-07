Si riaccende il Gran Reno Ecco il ’Cinema d’estate’

Ha vissuto per undici giorni a Bologna, come super prof di cinema per l’International Filmmaking Academy che si è conclusa ieri, ed è ormai "uno di noi". Ruben Östlund è anche uno dei registi più visti di questa estate cinefila che ha già proiettato, su schermi molteplici, i suoi film campioni di premi. E non è finita: il 14 luglio il suo ’Triangle of Sadness’, Palma d’Oro a Cannes 2022, è stato scelto per inaugurare Gran Reno, lo schermo di Casalecchio di Reno all’ultimo piano del centro commerciale, che dopo tre anni di fermo torna a illuminare le notti con vista colline e la rassegna ’Il cinema d’estate’, che vede la curatela della Cineteca per opera di Andrea Morini, già all’opera con la programmazione alla Puccini. La magia del cinema durerà fino al 3 settembre, dopo aver proiettato cinema italiano ed europeo (biglietto a euro 3,50) e pellicole hollywoodiane (prezzo intero a 7 euro). Per la rassegna ’Accadde domani’ in collaborazione con Fice, si avrà la possibilità di vedere i film italiani più visti e premiati della scorsa stagione, da ’Le otto montagne’ di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch (18 luglio e 23 agosto) a ’La stranezza’ di Roberto Andò (25 agosto). Tra i diversi titoli italiani in programma, la commedia ’Tre di troppo’ diretta e interpretata da Fabio De Luigi (16 luglio), ’Rapito’ del maestro Marco Bellocchio (19 luglio e 9 agosto), ’Il sol dell’avvenire’ di Nanni Moretti (20 luglio e 28 agosto), il thriller di Andrea Di Stefano ’L’ultima notte di Amore’ con Pierfrancesco Favino (21 luglio), ’Grazie ragazzi’ di Riccardo Milani con Antonio Albanese (4 e 27 agosto) e ’Il grande giorno’ di Massimo Venier con il ritorno del trio Aldo, Giovanni e Giacomo (10 agosto). Il regista Massimiliano Bruno sarà ospite per la proiezione di ’I migliori giorni’, il film di cui è co-autore insieme a Edoardo Leo: un comedy-drama che esamina, con tono dissacrante, i rapporti umani durante feste e ricorrenze. Poi i titoli internazionali: ’Spider-Man: Across the Spider-Verse’ con protagonista l’eroe della saga Marvel Comics (15 luglio) e ’Super Mario Bros. - Il film’, ispirato invece al celebre videogame (22 luglio). Si prosegue con ’Emily’ di Frances O’Connor (26 luglio e 22 agosto) e si arriva al colossal ’Avatar – La via dell’acqua’ di James Cameron (29 luglio). Agosto si apre con il vincitore dell’Oscar 2023 al miglior film ’Everything Everywhere All at Once’ di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, ma, come spiega Morini, sono attese anche pellicole nuove che verranno scelte dai listini inediti.

Benedetta Cucci