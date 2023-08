Si riapre la Casadeipensieri Targhe Volponi a Vukotic e Balzani

La presenza della targa Volponi si moltiplica. Lo annuncia Davide Ferrari, rivelando i nomi dei premiati di questo riconoscimento intitolato a Paolo Volponi, e nato nel 1997, che dal primo settembre torna a rappresentare all’interno della Casadei pensieri, lo spazio forte della cultura e del civismo, nell’ambito della Festa dell’Unità. Tre figure arrivano quest’anno "da lontano", ovvero portano aria extra bolognese, come sottolinea Ferrari, e si tratta di Milena Vukotic, attrice dal talento straordinario che ha solcato i palchi bolognesi tante volte e riceverà il riconoscimento il 13 settembre; Bianca Maria Pitzorno (premiata l’1 settembre), una delle più celebri scrittrici italiane, non solo per ragazzi ma anche per adulti e il giornalista Ezio Mauro.

Poi ci sono il chimico e professore emerito della nostra università Vincenzo Balzani (domenica 10), Giuseppe Giliberti, il direttore di Ert Valter Malosti, il regista Andrea Adriatico, la storica Giuseppina Muzzarelli, la scrittrice Grazia Verasani e anche Barbara Baraldi (sabato 9), scrittrice di thriller e sceneggiatrice di fumetti di Mirandola (Modena) e neo direttrice di Dylan Dog, ruolo in cui l’ha voluta la Sergio Bonelli Editore. Nel corso della sua carriera, ha collaborato con la Walt Disney Company come consulente creativa, ha pubblicato graphic novel con editori indipendenti in Italia, e in Francia con l’editore Soleil. Ha pubblicato romanzi per Mondadori, Castelvecchi, Einaudi e un ciclo di guide ai misteri della città di Bologna per Newton & Compton.

Ci sono poi le targhe Volponi Arte, che andranno il 15 settembre a Giorgio Zucchini – pittore e installazionista bolognese classe 1939, appartenente al gruppo di artisti che il critico Renato Barilli definì dei "Nuovi-Nuovi" fin dalla prima mostra negli anni settanta –e il 2 settembre a Pinuccia Bernardoni, artista bolognese da una vita, che proprio lo scorso gennaio fu protagonista di una personale alla Fondazione del Monte Una felice corsa. La mostra attraversava l’intero arco della sua lunghissima produzione , presentando opere dai primissimi anni Ottanta a oggi, e individuando nella carta un medium privilegiato della sua indagine sulla relazione tra scultura e corpo, tra corpo e paesaggio, e tra natura e astrazione. La Targa Volponi civismo va invece ai volontari delle Cucine popolari il 13 settembre.

La Targa Volponi, nata nel 1997 con la premiazione di Alda Merini, "è uno dei maggiori premi culturali a Bologna e in Italia ed è cresciuta di anno in anno – affermano gli organizzatori – ai premiati del mondo letterario si sono aggiunti protagonisti dello spettacolo, regia e interpretariato, della scienza, e di particolari protagonisti nel sociale, così segnalati da divenire anche un elemento della vita della città di Bologna". Lo specifico premio dedicato all’arte, diretto da Bruno Stefani, "ha svolto anno dopo anno una vera e propria rassegna della storia artistica di Bologna dal dopoguerra ad oggi, per poi premiare figure, giovani o mature, della più stretta attualità".

Benedetta Cucci