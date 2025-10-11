Si riaprono le dimore storiche

Dopo il grande successo dello scorso anno, torna oggi Carte in dimora. Archivi e Biblioteche: storie tra passato e futuro, evento organizzato dall’Associazione Dimore Storiche italiane. "Questo appuntamento coinvolge famiglie e appassionati – sostiene Beatrice Fontaine, presidente ADSI Emilia Romagna – e sottolinea l’importanza delle dimore storiche che rappresentano un presidio identitario e un motore di sviluppo culturale ed economico".

Le proposte o partono dalla visita del Palazzo del XIV secolo della Famiglia Senatoria Guidotti (via Farini 9), che presenta al suo interno un vasto archivio delle famiglie senatorie bolognesi Guidotti, Magnani poi Guidotti – Magnani, a cui si sono aggiunti per eredità o unioni matrimoniali i Tedeschi, Senni e Pascale. Il fondo Guidotti comprende corpi archivistici dal 1100 con riferimenti all’amicizia dei Guidotti con i Bentivoglio. Sarà una visita interessante condotta dalla proprietà. Orari: ore 10 e ore 12; 15 e ore 17.

Apre i battenti al pubblico Palazzo Fava Marescotti (via del Cane), sede della Croce Rossa dal 1958; la visita garantisce l’accesso agli spazi del piano terra con l’Archivio storico, al piano nobile con la loggia che ospita una lettiga originale della Prima Guerra Mondiale, ad altri pezzi storici e alle sale affrescate del Camino e della Presidenza. Le visite della durata di 30 minuti sono alle 10, 11, 12, 14,30, 15,30 e 16,30.

A Baricella, invece, sarà possibile visitare l’Archivio Storico della Famiglia Malvasia, nell’omonima tenuta risalente al 1235. Le visite sono tutte gratuite e con prenotazione obbligatoria.

