Si riaprono le porte dei mitici studi

Tornano le visite guidate negli studi Fonoprint per immergersi nelle atmosfere e nella dimensione creativa nella

quale sono nati i capolavori della canzone d’autore italiana. Le nuove aperture in via Bocca di Lupo sono in programma domani, il e il 26 novembre e il 17 dicembre (alle ore 10, 12, 15 e 17).

Le visite guidate, condotte da Paola Cevenini, socia fin dagli inizi di Fonoprint e ‘memoria storica’ degli studi, porteranno i visitatori alla scoperta di un ‘dietro le quinte’ difficilmente accessibile di uno dei luoghi centrali del ‘fare musica’ in Italia. Si entrerà in contatto con le magie di attrezzature imponenti, banchi mixer, una incredibile quantità di macchine analogiche, un viaggio al tempo stesso nella trasformazione delle tecniche di registrazione e nelle tante vicende legate agli artisti, da Lucio Dalla a Vasco Rossi, che hanno fatto di Fonoprint la ‘casa’ della musica italiana.