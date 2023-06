Si ricerca addetto alla contabilità generale

Si ricerca un addettoa alla contabilità generale. La figura dovrà occuparsi di gestione contabilità di imprese e professionisti, con regimi sia ordinari che semplificati, predisposizione dichiarazioni fiscali periodiche e annuali per persone giuridiche (soc.di persone e soc.di capitali) e per persone fisiche (professionisti e ditte indiv.), modelli 770 semplificati per ritenute su redditi da lavoro autonomo, 730, Unico PF,Unico, SC,Unico SP,IMU, invii telematici Entratel e Infocamere, compilazione registri Iva con relative liquidazioni, gestione pratiche di locazione e altri adempimenti contabili, fiscali, amministrativi. È richiesto il diploma di Ragioneria o Laurea in Economia e Commercio. È richiesta, inoltre, esperienza pregressa di almeno tre anni nella mansione ed è richiesta conoscenza della contabilità ordinaria e semplificata, Iva, Testo unico imposte sui redditi e mod.730, conoscenza pacchetto Office, e gestionale Profis sistemi. Il luogo di lavoro è a Bologna. È offerto un contratto a tempo determinato trasformabile in indeterminato. Orario: tempo pieno da lunedì a venerdì dalle ore 9 alle 13 e dalle 14 alle 18.