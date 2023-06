Si richiede operaio per manutenzione impianti

Si ricerca un operaioa manutentoretrice. La risorsa si occuperà di installazione e manutenzione di impianti elettrici. Per questa mansione, è gradito il possesso del diploma eo attestato di formazione in ambito manutenzione. È gradita, inoltre, precedente esperienza nella mansione e possesso del patentino da carrellista. È necessario il possesso della patente B. Il luogo di lavoro si trova a Valsamoggia (Bo) e sono previste trasferte nell’ambito della giornata lavorativa. Orario: full time dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 12 e dalle 13.30 alle 17.30. È offerto un contratto a tempo indeterminato. Per candidarsi, come negli altri casi: dopo esserti registrato con SPID o CIE al Portale Lavoro per Te (https:lavoroperte.regione.emilia-romagna.it) o sull’App Lavoro per Te, per candidarti clicca sul pulsante ‘Invia candidatura’ e segui le istruzioni riportate.