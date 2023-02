Si ritrovano trent’anni dopo il diploma

Una reunion davvero eccezionale quella che la ex 5ª C Igea dell’Istituto Tecnico Commerciale J.M.Keynes di Castel Maggiore ha organizzato a 30 anni dal diploma conseguito nel 1992 al termine dell’anno scolastico 199192. Dopo aver frequentato con soddisfazione il corso di studi ad Indirizzo Giuridico Economico Aziendale i compagni di banco si sono voluti rivedere, riparlare, tutti insieme, nel segno dei ricordi.

Durante la cena che si è svolta a Castel Maggiore, si sono rinsaldate le amicizie nate e cresciute sui banchi di scuola e ai presenti sembrava impossibile fossero passati già trent’anni. Qualche compagno non è potuto essere presente quella sera e l’intento è quello di doppiare l’iniziativa presto, magari anche con i professori dell’epoca. "Durante le chiacchiere sono riemersi gli episodi più divertenti vissuti insieme nelle aule dell’istituto, che solo in quegli anni venne intitolato a Keynes, e durante i viaggi di istruzione, tra i quali ricordiamo la visita a Montecitorio e al Quirinale e lo scambio linguistico-culturale con le collège de Sucy-en-Brie nell’area metropolitana di Parigi – raccontano –. Nella serata abbiamo brindato al trentesimo anniversario del diploma e all’amicizia. Vorremmo ringraziare i nostri professori della sezione C e l’istituto Keynes".

z. p.