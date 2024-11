Si rompe la conduttura idrica. Giardini Margherita sommersi. Zona Murri e Colli senz’acqua

Non c’è pace per la zona Murri e i Colli. Un tubatura della condotta idrica, ieri nel primo pomeriggio, si è rotta all’interno dei Giardini Margherita, in via Cavallina, allagando la strada che costeggia il parco e causando disagi in una zona molto vasta della città, con cali di pressione che hanno interessato non solo il centro, ma anche la zona di San Ruffillo, via Toscana e i Colli.

Nella strada, che è diventata un ruscello, sono intervenuti i vigili del fuoco e i tecnici di Hera, per cercare di sistemare il guasto nel minor tempo possibile e limitare così i disagi per i cittadini.

All’interno dei Giardini è stato avviato il cantiere di riparazione e intorno alle 19 gli operai avevano completato i sezionamenti e già ripristinato la fornitura nella zona di via Castiglione e di via di Barbiano.

I tecnici hanno continuato a lavorare per tutta la notte per ripristinare il servizio anche nella zona San Ruffillo, via Toscana e Monte Donato. Hera ha provveduto anche a portare, in via precauzionale, cassoni con i sacchetti d’acqua in via Molinelli, via Santa Barbara e nella parte alta di San Ruffillo (tra via Toscana e via Villari) dove i cittadini hanno segnalato l’assenza di acqua e cali di pressione.