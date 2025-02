Si rompe lavandino a scuola. Studentessa resta ferita: "Lesioni alla schiena"

Al liceo Copernico si spezza un lavandino che, schiantandosi a terra, trascina con sé una studentessa appoggiata al lavabo. Perso l’equilibrio, la ragazza cade sui cocci e rimane ferita alla schiena. È accaduto venerdì nel liceo di via Garavaglia quando, poco dopo le 8, una ragazza è entrata in un bagno del piano terra e, secondo quando da lei riferito, si è accostata al lavandino che, di colpo, si è divelto e, crollando sul pavimento, è andato in mille pezzi. Nella caduta si trascina dietro la liceale che si ferisce sul dorso. Subito sono intervenuti i collaboratori scolastici e alcuni docenti che hanno chiamato l’ambulanza che ha portato la liceale al pronto soccorso.

"Siamo sgomenti – commenta la preside Claudia Giaquinto –. Non avevamo avuto nessuna segnalazione di pericolo su quel lavandino. Non traballava. I collaboratori scolastici e i ragazzi sono molto attenti nel segnalarmi ogni problema. Anche il più piccolo. Noi interveniamo subito". A seguito dell’incidente, "abbiamo chiesto una perizia all’Ufficio tecnico della Città Metropolitana per capire come sia potuto accadere", rivela la preside. Mentre l’ambulanza partiva da via Garavaglia, il bagno ‘incriminato’ "è stato subito interdetto a tutti e tale è tuttora", spiega la preside, che ora deve avviare tutte le procedure burocratico-assicurative a tutela della studentessa. Secondo il Collettivo del Copernico, mentre la liceale si appoggiava al lavandino, "con un gesto del tutto naturale e senza esercitare una pressione eccessiva, quest’ultimo ha ceduto improvvisamente". Non avendo più l’appoggio, la studentessa cadeva sui cocci, "riportando diverse ferite alla schiena, alcune delle quali profonde", spiega il Collettivo, che parla anche di alcuni punti dati dai medici e denuncia "i bagni vecchi, obsoleti e strutturalmente fragili". Proprietaria dei muri del Copernico, come di tutte le strutture di scuole superiori, la Città metropolitana: negli anni scorsi, aveva avviato una ristrutturazione della parte sanitaria di via Garavaglia. Il bagno in questione non è stato ancora oggetto di lavori che si sono conclusi in parte nel lotto III e del tutto nei lotti IV e V. Con un investimento da oltre 300mila euro. Parte del III e tutto il II non sono ancora stati toccati. Il primo è a posto. La Città metropolitana "esprime rammarico per l’incidente che ha coinvolto una studentessa a cui augura una pronta guarigione. La manutenzione, intervenuta questa mattina (ieri, ndr), ha potuto constatare che i lavandini del bagno interessato sono in buono stato e non presentano anomalie nel funzionamento. Al momento, il bagno è interdetto, ma riaprirà in breve tempo, non appena il lavabo rotto sarà sostituito".

Nei prossimi giorni il consigliere metropolitano con delega alla scuola Emanuele Bassi insieme alla preside "incontrerà una delegazione di studenti per confrontarsi sui problemi da loro sollevati".