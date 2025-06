Si rompe tubo dell’acqua, auto sprofonda in una voragine . Paura a Casalecchio, il sindaco Ruggeri infuriato

Si rompe un tubo dell’acqua e si sfiora anche la tragedia a Casalecchio di Reno, nel Bolognese. Un’automobile è stata quasi inghiottita nella voragine che si è formata, oltre ai vari allagamenti che si sono verificati in cantine e garage. Via Ugo Bassi, strada centrale riqualificata due anni fa, è stata chiusa. "Non è la prima volta che si verifica un episodio simile – ha detto il sindaco Matteo Ruggeri – e ne siamo pienamente consapevoli. Inaccettabile che si continui a convivere con questi problemi".