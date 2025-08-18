Si schianta con il paracadute

Un attimo sospeso, lo sguardo rivolto al cielo terso di fine mattinata e la discesa che sembrava filare via liscia. Poi, all’improvviso, qualcosa è andato storto. È accaduto ieri, poco prima di mezzogiorno, all’aeroporto di Fano: un paracadutista, in fase di atterraggio, ha perso il controllo e si è schiantato al suolo più duramente del previsto, riportando la frattura di un femore. Si tratta di un turista proveniente dal Bolognese, arrivato nelle Marche per vivere l’emozione del lancio vista mare. Nonostante la caduta rovinosa, l’uomo non ha mai perso conoscenza: era collaborativo con i soccorritori che lo hanno raggiunto in pochi istanti. A quel punto è scattato il protocollo d’emergenza. È stato allertato l’elisoccorso regionale, atterrato sulla pista dello scalo fanese. Il personale sanitario ha prestato le prime cure sul posto, per poi trasferire il ferito in ospedale in condizioni stabili.

"C’è stato un grande spavento – ha raccontato Roberto Mascio, che dirige Turbolenza Skydive, la società che opera sul campo fanese – ma la persona sta bene. Ha riportato una frattura al femore, certo, ma non è mai stato in pericolo di vita". Le attività all’aeroporto sono riprese regolarmente, con la consapevolezza che stavolta l’incidente, pur serio, si è fermato a un infortunio. La voce iniziale di una tragedia aveva fatto rapidamente il giro della città, ma già dopo circa un’ora la notizia pubblicata sulla versione online del nostro quotidiano aveva chiarito i contorni reali dell’accaduto.

Tiziana Petrelli