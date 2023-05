Si schianta contro il tir: è gravissimo

Bologna, 5 maggio 2023 – Non si è accorto che il camion che aveva davanti era fermo. E non è riuscito a evitarlo. Un uomo di 55 anni, residente ad Anzola, è ricoverato in gravissime condizioni, in prognosi riservata all’ospedale Maggiore, dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva la Persicetana, in località Bargellino, ancora nel territorio di Bologna. Erano circa le 13,20 quando la vittima, in sella a una moto, mentre viaggiava in direzione di viale De Gasperi, ha tamponato con violenza il mezzo pesante, con rimorchio, che lo precedeva e che si trovava fermo lungo la strada, finendo sbalzato dalla sella sull’asfalto. A dare l’allarme è stato il camionista. L’uomo è stato subito soccorso dai sanitari del 118 e nella strada è intervenuta anche la polizia locale, per effettuare i rilievi e per cercare di ricostruire la dinamica dell’incidente.