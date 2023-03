Si schianta fuori strada con un furgone, è gravissimo

Finisce con il furgone in un fosso e ora versa in gravi condizioni nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Maggiore. Protagonista di questo terribile incidente un 29enne italiano che, nella giornata di martedì, poco dopo le 18, per cause ancora da chiarire è uscito di strada, a Minerbio, mentre era al volante di un furgone Doblò Fiat.

L’uomo, residente nella limitrofa Baricella, stava percorrendo via Savena Inferiore quando, forse per un malore o una distrazione, è uscito di strada andando, poi, a schiantarsi in un fosso a lato della carreggiata, dove è finita la corsa del mezzo fuori controllo.

Sul posto sono prontamente arrivati i sanitari del 118 con un’ambulanza e un’automedica. Ai soccorsi si è, poi, unita una squadra dei vigili del fuoco. Il 29enne, infatti, che era nel furgone privo di sensi, era incastrato tra le lamiere del mezzo che si erano accartocciate a seguito del violento impatto con il terreno del fosso. L’uomo, dopo essere stato estratto dall’abitacolo, è stato trasportato all’ospedale Maggiore in codice di massima gravità ed è poi stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Ora è ricoverato in Rianimazione in prognosi riservata, ma non sarebbe in immediato pericolo di vita, nonostante il politrauma che ha riportato nello schianto.

I rilievi dell’incidente, che permetteranno di chiarire cosa abbia portato all’uscita di strada dell’uomo, sono a carico dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Molinella. Spetterà a loro chiarire l’esatta dinamica dei fatti e le cause dell’ennesimo grave incidente sulle strade della provincia.

Zoe Pederzini