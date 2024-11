Si schianta guidando il furgone. Urtato un deposito di metano. Trentanovenne al Maggiore

Incidente con fuga di gas e tanta paura, oltre soprattutto a un ferito in gravi condizioni, a Vado di Monzuno l’altra sera. Un uomo di 39 anni alla guida di un furgone sulla strada statale 325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, intorno alle 21.30 o poco prima, ha sbandato per motivi ancora da chiarire finendo per urtare un grosso deposito di metano in cemento.

L’impatto contro la struttura di Hera ha provocato una grossa fuoriuscita di gas, con altrettanto odore per tutta la zona, e grande paura. Il mezzo si è schiantato frontalmente e il trentanovenne sarebbe addirittura stato sbalzato fuori dall’abitacolo, dopo aver rotto il parabrezza.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri e i vigili del fuoco, insieme con il personale sanitario del 118 e anche l’elisoccorso, resosi necessario per il trasporto del ferito. Il trentanovenne è stato portato subito all’ospedale Maggiore di Bologna in codice rosso (terzo grado di entità). Non si conoscono, tuttavia, gli ultimi sviluppi sulle sue condizioni di salute.

red. cro.