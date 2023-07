Si schianta in scooter contro un palo Morto tecnico ortopedico di 48 anni

di Zoe Pederzini

Un altro incidente, un altro mortale sulle strade ‘nere’ del bolognese, a Maddalena di Cazzano, frazione tra le campagne di Budrio. A perdere la vita un 48enne italiano, Simone Marchesini, tecnico ortopedico residente nel budriese, nella non lontana piccola frazione di Dugliolo. Simone, che avrebbe compiuto 49 anni il prossimo 2 dicembre, lascia la moglie e due figli. Erano quasi le 20 di sabato sera quando il 48enne Marchesini, che forse si stava dirigendo a casa, era alla guida di uno scooter Bmw di grossa cilindrata su via San Zenone quasi all’incrocio con la via San Donato in frazione Maddalena di Cazzano.

A un certo punto, però, per cause ancora al vaglio dei carabinieri della compagnia di Molinella, il 48enne è uscito di strada con il mezzo andando a schiantarsi dapprima contro un palo dell’illuminazione, per poi finire con violenza sull’asfalto. Dai rilievi dei militari sembra che il quarantottenne si sia schiantato al suolo dopo la curva all’incrocio con le due strade. Quel che è certo è che l’impatto è stato violentissimo: Marchesini è rimasto a terra privo di sensi fino a quando qualche passante non si è accorto di quanto accaduto e ha chiamato prontamente i soccorsi.

Gli operatori sanitari del 118 sono, dunque, prontamente intervenuti con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso. Le condizioni di Marchesini erano parse da subito gravissime tanto che, nella serata di sabato, era stato elitrasportato al Maggiore in codice di massima gravità per un violento politrauma. Ieri mattina, poi, poco dopo l’alba, Marchesini è deceduto.

Le cause dell’incidente mortale non sono ancora chiare, ma non si esclude la responsabilità di terzi. I carabinieri della compagnia di Molinella, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso, coordinati dal capitano Otello Scolastico, stanno svolgendo alcune dettagliate indagini in merito. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, e alla testimonianza di una persona che passava nella zona, potrebbe darsi che un’auto abbia tagliato la strada a Marchesini. Questo è quello che un testimone avrebbe riferito ai sanitari del 118 quando sono arrivati sul posto.

Sempre stando alle prime indiscrezioni, quando il 48enne è rovinato prima contro il palo, poi a terra, il conducente dell’auto si sarebbe dileguato. Tutti questi dettagli sono in fase di accertamento da parte dei militari. Migliorano, invece, dopo una notte di paura, le condizioni della 19enne milanese che, con quattro amici, era rimasta coinvolta in un incidente, nel pomeriggio di sabato, a Pieve di Cento. La giovane, in vacanza, viaggiava a bordo di una Polo con quattro coetanei. Di ritorno dal mare, i ragazzi avevano fatto sosta a Pieve prima di rimettersi in viaggio verso Milano. All’incrocio tra via Rotta e via Cremona, però, la loro Polo si era scontrata con una 550 L con a bordo due ragazze. L’unico ferito grave era appunto la 19enne milanese, che era stata elitrasportata al Maggiore. Qui, dopo un lungo e delicato intervento, la giovane si è risvegliata nella mattinata di ieri.