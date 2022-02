Bologna, 12 febbraio 2022 - Sono gravissime le condizioni della donna di 39 anni residente nel ferrarese rimasta ferita nello scontro con un’auto avvenuto ieri mattina, poco dopo le nove, sulla via Lunga, a Crespellano di Valsamoggia. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta nel tratto di strada comunale che...

Bologna, 12 febbraio 2022 - Sono gravissime le condizioni della donna di 39 anni residente nel ferrarese rimasta ferita nello scontro con un’auto avvenuto ieri mattina, poco dopo le nove, sulla via Lunga, a Crespellano di Valsamoggia. La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia locale, intervenuta nel tratto di strada comunale che attraversa la zona produttiva a valle della Nuova Bazzanese. Due i mezzi coinvolti: lo scooter Yamaha in sella al quale la 39 enne si stava recando al lavoro, che procedeva in direzione di Anzola. Dalla parte opposta la Volkswagen Polo condotta da una donna che stava svolgendo la manovra di svolta in via Brodolini, una laterale della dorsale della via Lunga. L’ipotesi è quella di una mancata precedenza, e che quindi l’auto abbia tagliato la strada allo scooter. Fatto sta che ad avere la peggio nello scontro è stata la conducente del motorino che ha impattato la fiancata dell’automobile. Nella dinamica dell’incidente può avere influito la perdita di visuale provocata dal passaggio di un mezzo pesante, che non è stato comunque coinvolto nell’impatto, violento, che ha sbalzato la conducente dello scooter sull’asfalto fino a sbattere contro il muro di recinzione di uno stabilimento. La conducente dell’auto, una donna di 47 anni residente a San Giovanni in Persiceto, si è fermata per prestare soccorso, mentre altri automobilisti hanno sollecitato l’intervento del 118. Le condizioni della ferita si sono subito dimostrate gravissime, tanto che oltre all’ambulanza e all’auto medica, sul posto è stato fatto atterrare l’elisoccorso proveniente dall’Ospedale Maggiore di Bologna. La ferita è stata trasportata al Pronto soccorso con codice di massima gravità.

Gabriele Mignardi