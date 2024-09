Si schianta lungo la Porrettana. Gravissimo motociclista di 67 anni

La ruota che colpisce il cordolo del marciapiede. Il mezzo che si impenna. E poi il volo e lo schianto, terribile, sull’asfalto. Sono gravissime le condizioni di un sessantasettenne, rimasto vittima, domenica nel tardo pomeriggio, di un incidente lungo la via Porrettana. Erano le 19,15 circa quando l’uomo, in sella al suo scooter, all’altezza del civico 58 ha perso il controllo del mezzo, urtando prima il cordolo del marciapiede e poi la segnaletica verticale.

Stando a quanto ricostruito dalla polizia locale, intervenuta assieme ai sanitari del 118, il sessantasettenne, che percorreva via Porrettana in direzione periferia, per cause probabilmente dovute alla velocità a cui viaggiava, ha perso il controllo dello scooter urtando lo spartitraffico che si trova all’altezza di via dello Sport. Nell’impatto il conducente è stato sbalzato sull’asfalto, mentre il motociclo è strisciato via, al suolo, per oltre sessanta metri.

Il sessantasettenne è stato immediatamente soccorso dai diversi automobilisti che a quell’ora percorrevano la via Porrettana e che hanno subito dato l’allarme al 118. Una volta giunti sul posto, con ambulanza e automedica, i sanitari hanno capito che le condizioni dell’uomo erano molto gravi, tanto da richiedere il ricovero d’urgenza all’ospedale Maggiore. L’uomo è stato trasferito al reparto di Rianimazione, dove adesso si trova da due giorni ricoverato in prognosi riservata. Gli agenti della polizia locale, affettuati i rilievi, stanno lavorando per chiarire le cause dell’incidente: se sia da addebitare all’alta velocità alla quale, stando almeno ai primi accertamenti effettuati dalla municipale, viaggiava il ferito; o se qualche altro fattore possa avere inciso nello schianto. Non è neppure escluso, infatti, che l’uomo possa aver avuto un malore che gli ha fatto perdere il controllo del mezzo, prima di finire con la ruota dello scooter contro il cordolo e poi schiantarsi con tanta violenza al suolo.

Nicoletta Tempera