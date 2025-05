Si sente male mentre gioca, il team lo salva

"È stato un lavoro di squadra. Ognuno ha fatto la sua parte. E siamo felicissimi che adesso questa persona stia meglio, si stia riprendendo". Erika Nerozzi era al lavoro nell’impianto sportivo Record di via del Pilastro qualche sera fa, quando un corsista che si stava allenando sui campi da tennis si è sentito male. "Ero in vasca quando mi hanno detto che una persona era svenuta – racconta la dipendente Cusb – e sono corsa a vedere. Sono un’assistente di salvataggio, tra quelle con più anzianità, per questo hanno chiamato me".

L’uomo, un cinquantaseienne, era in arresto cardiaco: "L’ho defibrillato, era la prima volta che usavo il Dae, mentre in passato ero già intervenuta in altri tipi di salvataggio".

E, come racconta il maestro di tennis e responsabile dell’impianto Matteo Galli, "il suo intervento è stato fondamentale, perché anche i sanitari del 118 ci hanno detto che le sue manovre, svolte nei primi due minuti, hanno evitato che il nostro corsista riportasse danni neurologici". L’uomo, trasportato in ospedale dai sanitari subito intervenuti in via del Pilastro, si è ripreso: "Nei giorni scorsi – dice ancora Galli – ha chiamato sia me che Erika, che ha ringraziato: lei gli ha salvato la vita".

"Se questa persona sta meglio è grazie alla preparazione di tutti – dice Nerozzi –: con me c’erano anche due volontari, un dipendente del 118 e un anestesista, che appena saputo che c’era una persona che stava male si sono precipitati a dare una mano. E poi anche la ragazza alla reception si è subito attivata, fornendo ai sanitari i contatti dei famigliari del cinquantaseienne. Ognuno ha fatto il suo e siamo tutti molto contenti che sia andata bene. Questa situazione dimostra l’importanza della formazione e dell’aggiornamento, continuo, nel primo soccorso".

