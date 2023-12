Si siede sui binari. Salvato per un pelo

Ha tentato di togliersi la vita sedendosi sulle rotaie della stazione Centrale. Una pattuglia di Stazioni Sicure, composta da un agente della Polfer e due militari dell’esercito, è però intervenuta in tempo per salvarlo. È successo sabato scorso: i tre componenti della pattuglia hanno notato l’uomo sedersi a cavalcioni sulle rotaie, mentre gli altoparlanti annunciavano l’arrivo di un Intercity proprio su quel binario. Nonostante la tensione, gli agenti non hanno esitato a scendere sulla sede ferroviaria e a sollevare di peso l’uomo, trasportandolo fino al marciapiede pochi istanti prima che il treno arrivasse. L’uomo è stato poi ricoverato all’ospedale Maggiore.