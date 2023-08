"Si sono messi a piangere Dicevano: per strada no"

Era di servizio in questi due giorni, agli uffici Polfer, l’agente Giovanni Porcarelli. È stato tra i poliziotti che hanno accolto i quattro adolescenti stranieri non accompagnati (due venerdì e due ieri) che hanno chiesto aiuto alla polizia per trovare un posto in cui stare e a cui è stato risposto "pur a malincuore che un posto per loro a Bologna non c’è".

Porcarelli, chi erano questi ragazzini?

"Erano centrafricani, tra i 16 e i 17 anni e maschi, perciò nella fascia per cui una sistemazione non è assicurata a meno che non presentino fragilità particolari. Venivano da Agrigento e Lampedusa, non si sa bene come. Li abbiamo identificati e, venerdì sera, abbiamo chiamato gli assistenti sociali del Pris (il Pronto intervento sociale metropolitano) perché venissero a fare il colloquio di prassi e li prendessero in carico. Ci hanno risposto che non sarebbero venuti perché le nuove direttive del Comune prevedevano lo stop all’accoglienza di minori non accompagnati, perché i posti erano finiti. Siamo caduti dalle nuvole".

E poi?

"Ci è stato detto di contattare la Prefettura, i cui uffici però chiudono alle 20. Ci hanno comunque indicato un centro d’accoglienza a Bazzano, ma avremmo dovuto provvedere noi al trasporto. Alla fine però neanche lì c’erano più posti, quindi non c’è stato nulla da fare. Abbiamo dovuto dire loro che non potevamo aiutarli".

Come l’hanno presa?

"Uno si è messo a piangere, ha detto che in strada non voleva andare, che aveva paura. È stata dura per noi, a livello umano prima che professionale. Ma non sapevamo che alternativa offrirgli. Non abbiamo soluzioni".

Ieri però eravate preparati alla novità: vi siete subito rivolti alla Prefettura?

"Sì, ma anche da lì ci è stato detto che i posti non ci sono. Quindi di fatto è stata solo demandata a qualcun altro l’incombenza di dire ’no’ a questi ragazzini".

Ora sapete dove sono andati?

"No. Li abbiamo identificati, garantendo il lavoro che ci è richiesto, ma poi non c’era altro che potevamo fare. Li abbiamo salutati. È molto frustrante, perché prima almeno avevamo un percorso strutturato: li affidavamo al Pris, sapevamo che qualcuno si sarebbe occupato di loro, se non subito almeno dopo un paio di giorni. Ora invece non abbiamo dato appuntamenti o altro, semplicemente li abbiamo lasciati allo sbaraglio. Con l’unica consolazione di essere in estate: almeno non c’è l’emergenza freddo. È necessario che si trovi al più presto una soluzione concreta, duratura e coordinata tra tutti gli attori coinvolti, altrimenti la situazione potrebbe farsi davvero pericolosa".

