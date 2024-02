Si svela il ’Ripostiglio’ delle meraviglie

Quel grande vaso di terracotta che da oggi accoglie il visitatore nella sala Xb della sezione etrusca del Museo Archeologico sullo sfondo di un nuovo allestimento, si chiama dolio e potrebbe tranquillamente contenere un essere umano. È talmente grande e capiente, che quando Antonio Zannoni, ingegnere capo del Comune di Bologna e studioso poliedrico lo ritrovò sepolto a due metri sotto il manto stradale – al centro di una capanna dell’età Villanoviana nei pressi della basilica di San Francesco – lo denominò Ripostiglio, perché conteneva 14.838 pezzi di bronzo (circa 14 quintali) e pareva una riserva di metallo pertinente a una fonderia. Vi erano oggetti semilavorati tra cui asce, fibule, coltelli, falcetti, rasoi ma anche oggetti non rifiniti e destinati alla rifusione, scarti di lavorazione e pani grezzi di rame e altri metalli, come quelli che si possono chiaramente vedere dentro la vetrinetta su cui poggia il dolio.

Il Ripostiglio di San Francesco – il più importante deposito dell’Età del Ferro italiana con anche oggetti contrassegnati da sigle o segni alfabetici – ebbe un primo allestimento a Palazzo Galvani nel 1881, coi materiali esposti integralmente nella sala XI e fu solo all’inizio degli anni Settanta del Novecento che l’intero complesso fu trasferito nella più piccola sala Xb. Proprio qui, da ieri, ecco una nuova "regia" espositiva per migliorare la fruizione di questo ’tesoro’ senza però stravolgere la sala. È stato revisionato l’impianto illuminotecnico (che non c’era) e proposta una nuova selezione di reperti (oltre 3mila), infine sono state mantenute le vetrine ottocentesche rese per l’occasione più funzionali e aggiunte alcune degli anni trenta del Novecento. Una nuova e importante ‘messa in scena’ insomma, resa possibile grazie al sostegno della Regione (sistemazione e illuminazione delle vetrine), della Fondazione Luigi Rovati di Milano (realizzazione di un prodotto multimediale di grafica animata che racconta la storia e da qui si parte per la fruizione dell’esposizione) e della Fondazione del Monte (apparati scientifico-informativi in italiano e in inglese).

Il progetto, invece, è stato curato da Laura Bentini che afferma: "Questi oggetti nelle vetrine che erano contenuti nel dolio, sono preziosi perché ci aiutano a ricostruire diversi aspetti della vita quotidiana della comunità che viveva a Bologna nell’ottavo secolo avanti Cristo, perché gli oggetti si riferiscono a questo secolo, anche se nel nostro ripostiglio sono presenti anche materiali più antichi che risalgono addirittura all’undicesimo secolo". E aggiunge: "I più recenti non vanno oltre il settimo secolo, momento in cui si ritiene che il nostro ripostiglio sia stato occultato. Dall’11 febbraio al 6 aprile il Museo promuove un ciclo di 5 appuntamenti, Il dolio delle meraviglie.

Benedetta Cucci