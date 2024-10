Si svela la nuova biblioteca dell’Accademia

Un ritratto scomposto, dove l’occhio è lo strumento indagatore, la mano raccoglie i fili e li trasforma in scrittura, in una narrazione che costruisce il luogo senza tempo dove l’arte del passato dialoga col presente. In questa installazione ideata dall’illustratrice, fumettista e docente Sara Colaone per la nuova biblioteca dell’Accademia di Belle Arti, c’è l’omaggio molto sentito per Vincenza Riccardi Scassellati, storica dell’arte e prima direttrice donna dell’Accademia, scomparsa nel 2023. A lei è infatti intitolato lo spazio di via del Guasto 7, tornato in vita dopo una lunga chiusura e un intenso restauro, che ha inaugurato ieri con il taglio del nastro alla presenza della presidente Rita Finzi e della direttrice Cristina Francucci (in carica fino al 31 ottobre), coloro che hanno fortemente voluto l’intitolazione, come atto di stima e ringraziamento per il lavoro svolto.

La famiglia ha donato alla Biblioteca il fondo privato di Riccardi Scassellati, con il quale si è incrementato il patrimonio storico di libri moderni, composto da oltre 30mila documenti, tra volumi e riviste. Nel corso degli anni erano confluiti in Biblioteca altri importanti fondi personali e biblioteche d’autore, tra cui quelli di Andrea Emiliani e di Roberta Maccagnani.

La fase attuale vede un ulteriore e determinante passaggio nella catalogazione automatizzata e nell’ingresso di tale patrimonio nel Servizio bibliotecario nazionale (SBN) e nel Polo bibliotecario bolognese Ubo, secondo un progetto sospinto e coordinato dalla docente e referente per la biblioteca Chiara Guerzi, e fortemente sostenuto da Francucci, consapevole non solo dell’importanza dell’operazione, della sua funzionalità didattica e dell’alto valore scientifico, ma soprattutto del suo valore civico rispetto all’oggi: con tale ingresso, infatti, la città di Bologna si sta appropriando di un insieme librario unico e determinante per il settore della Storia dell’arte e delle Arti visive in genere.

Una progettualità e un’operatività che rispecchia il nuovo corso storico intrapreso dalle Istituzioni AFAM, e che nei prossimi anni vedrà la biblioteca al centro di un’attività di indagine che coinvolge in primis l’avvio del primo ciclo di Dottorati di ricerca. La realizzazione della catalogazione automatizzata ad opera dalla cooperativa Cidas di Ferrara, coordinata da Valeria Gilli e da una nutrita équipe di catalogatrici e catalogatori, si concluderà entro aprile 2025 con la schedatura dell’intero patrimonio librario moderno della Biblioteca. Con l’ingresso della figura di un bibliotecario dedicato e dell’apertura ai prestiti esterni, la Biblioteca entrerà in piena attività a partire da gennaio 2025.

b. c.