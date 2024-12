Si svela la ’vedova’ di Passerotti

"È un’occasione straordinaria" esordisce Silvia Battistini, direttrice dei Musei d’Arte Antica, alla presentazione dell’opera del bolognese Bartolomeo Passerotti (1529 – 1592) concessa in comodato gratuito per cinque anni dagli eredi Poletti al Museo Davia Bargellini. L’accordo per l’arrivo a Bologna di questo magnifico dipinto a olio Ritratto di Vedova era stato tempo fa concluso da Mark Gregory D’Apuzzo, conservatore del Museo, con l’erede Giovanna Poletti Spadafora. Questo dipinto non solo valorizza il Davia e la figura del Passerotti, ma evidenzia l’onore che l’erede ha concesso nel prestare una delle opere più preziose della collezione del padre Ruggero Poletti, noto a tutti come Geo (Milano, 1926 – Lenno, 2012). Questi, notissimo collezionista, appassionato d’arte, nonché pittore, forma la sua raccolta tra Milano, Londra e Lugano dagli anni Cinquanta del Novecento, raccogliendo dapprima opere lombarde del XVII e XVIII secolo ed entrando in contatto con eminenti storici dell’arte , studiosi ed antiquari. Negli anni ‘70 e ‘80 compie diversi viaggi a Londra dove acquista in aste opere come quella in mostra ora, comperata da Sotheby’s. Una singolare passione è pure rivolta, sempre condividendola con la moglie Giulia,verso i pittori spagnoli Velázquez e Ribera, ma anche verso nature morte del ‘600 e ‘700. Poletti ha sempre desiderato consentire la pubblica fruizione delle sue opere, quindi tante sculture e dipinti fra i 150 pezzi della sua collezione erano e sono prestati ai musei di tutto il mondo. La scelta del Museo Davia Bargellini è stata determinata dal fatto che la Poletti, alla fine degli anni ‘70, mentre preparava la sua tesi su Passerotti, apprezzò l’armonia del nostro Museo con i suoi cinque dipinti del pittore, al quale attribuì due miniature fino a quel momento considerate di autori anonimi. Ora il dipinto del 1585, appena arrivato, raffigurante un’anziana dama con la veste nera e il velo bianco, spiccherà in uno dei saloni tra altri due olii di ritratti maschili. Cesare Malvasia, avendo individuato il prestigio del pittore nella ritrattistica, lo mise al secondo posto dopo Tiziano. Proprio come ricordato ieri nell’incontro tra le due storiche dell’arte Maria Angela Ghirardi e Spadafora.

Nicoletta Barberini Mengoli