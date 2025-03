Si va verso un futuro in rosa

Tra tanti punti interrogativi, c’è di certo che il Consiglio d’indirizzo della Fondazione Teatro Comunale, e il sovrintendente in carica, sono prorogati di altri 45 giorni. Il mandato, infatti, sarebbe scaduto oggi, ma la scelta sul rinnovo o meno di Fulvio Macciardi richiederà ancora tempo. Lo ha di fatto affermato giorni fa il sindaco Matteo Lepore, presidente della Fondazione lirico-sinfonica, nel salotto di Patrizia Finucci Gallo.

Lepore ha parlato di un dialogo in corso con il Governo che, del resto, resta un interlocutore fondamentale durante il lungo restyling della sede storica. Se la riapertura è prevista nel 2026, altre risorse sono necessarie per ulteriori interventi all’interno del teatro.

Per quanto riguarda il rinnovo del sovrintendente, il primo mandato di Macciardi è iniziato nel 2017, seguito dalla riconferma nel 2020: anni complessi, dalla priorità di far tornare i conti dopo bilanci e tensioni con i dipendenti, alla pandemia, al trasferimento al Nouveau.

Ancora nulla è ufficiale in questa fase, ma l’impressione è che si vada verso un cambio di guida e nell’ambiente stanno ormai circolando nomi, tutti al femminile. Da figure che al Comunale hanno già lavorato, come Corinne Baroni (ora a Novara), si guarda anche Cristina Ferrari (ora a Piacenza, il suo nome era stato in lizza anche per la Scala) e a personalità legate a Bologna come Maddalena Da Lisca (Bologna Festival). Sono emersi anche nomi internazionali, come la milanese Elisabetta Riva, al Coliseo di Buenos Aires.

Un futuro tinto di rosa dunque? Di certo, dopo la rivoluzione con la direttrice Oksana Lyniv (nell’ultimo triennio) e del Maestro del Coro Gea Garatti Ansini, la strada è stata tracciata.