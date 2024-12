"Siamo a disposizione, ma serve più decoro"

"Viviamo in una città dove non c’è più percezione di sicurezza. La zona dell’hotel Brun è in qualche modo privilegiata rispetto a tante altre, tuttavia da diversi mesi sto rilevando la presenza di clochard e balordi che sotto l’effetto di alcol o altre sostanze trovano rifugio sulle panchine della piazzetta e in via Santa Margherita sotto al portico. Bisogna affrontare la questione, anche per un discorso di tutela di chi lavora nei nostri alberghi. Ma il codice civile deve darci una mano. È un peccato che debbano essere sempre i privati a coprire le falle che sono alla base. Noi albergatori siamo a disposizione, vogliamo certo dare solidarietà a chi ha bisogno, lo facciamo a prescindere, ma la normativa deve essere adattata. Bisogna dare più potere alla forza pubblica perché possa venirci incontro. Quanto al decoro, in piazzetta Galilei si nota l’assenza di un progetto di decoro urbano, alberi trascurati creano buio che favorisce i balordi. Il Comune ci dia una mano a migliorare la zona. Siamo disponibili con l’iniziativa, ma anche noi dobbiamo essere aiutati".