Siamo noi l’ombelico del mondo

Gianni

Gennasi

CARTA CANTA

Annullata la presentazione al Baraccano del libro ‘Contro l’aborto’. "Devo tutelare l’incolumità di chi viene ad ascoltarmi", ha spiegato l’autore, Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia. Le ultras femministe avevano annunciato un presidio per dargli il "non benvenuto", oltre alle proteste della sinistra, Pd e Lepore in testa. A proposito di Costituzione. Articolo 21: "Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".

GABRIELE BORELLI

Bravissimo e modesto ("ma quale eroe…") l’autista che ha salvato una ragazza dall’aggressione di un maniaco sessuale su un bus, consegnando l’uomo ai carabinieri e meritandosi in premio, come una medaglia, il calendario dell’Arma. Egregia Tper, non se lo faccia scappare: questo qui ha una marcia in più.

LA GUERRA

Senza salutare né tantomeno ringraziare, la famiglia di Mustafa, il piccolo siriano nato senza arti a causa del gas nervino respirato dalla madre durante la gravidanza, ha lasciato Budrio, dove in settembre era stata amorevolmente accolta per affidare il bambino e il padre (mutilato) alle cure del Centro protesi Inail di Vigorso, un’eccellenza internazionale. Mah. Cari amici che avete preferito la Germania, andate in pace.

CALCIO

Serata di gala domenica al Dall’Ara: arriva la Juve, l’arcinemica in bilico sul filo che divide l’Europa dei Vip dal baratro giudiziario. La Signora in giallo.