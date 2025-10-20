"Siamo ripartiti. Ma non ricapiti più"

Rispetto a un anno fa il Bar Venezia è diverso, "molte cose sono state fatte e possiamo dire di essere ripartiti". Simona Cattani e il figlio Samuele Rizzi accolgono così i clienti che entrano nel bar. Da dietro al bancone, Cattani riavvolge il nastro a quella sera del 19 ottobre dell’anno scorso. "Abbiamo avuto una marea di danni, è stato un evento incredibile e tragico", ricorda la proprietaria di uno dei bar più colpiti dal disastro. Tant’è che nel 2024 aveva definito l’alluvione "una guerra", dopo che "al piano di sotto abbiamo avuto due metri di acqua e decine di migliaia di euro di danni", dice Cattani. L’acqua ha investito con tutta la sua potenza i locali interrati, ma adesso "siamo contenti e ottimisti", sottolinea. Il locale è rinnovato e pienamente ripartito ormai da quasi un anno. Poi le ritorna in mente tutta quella marea di volontari che si sono riuniti per spalare via il fango dalla sua attività e che hanno sistemato quel tratto di via Andrea Costa pieno di materiali distrutti. Cattani "per dare un segnale di speranza e voglia di ricominciare dopo la catastrofe" ha scelto di riaprire poco dopo il disastro. Oggi quelle "terribili immagini" di un anno fa sono ancora impresse nella sua memoria. "Alle istituzioni chiedo di finire le operazioni di messa in sicurezza del torrente Ravone, non può capitare di nuovo un evento di tale portata. Fortunatamente, però, il più sembra fatto", conclude Cattani.

Giovanni Di Caprio