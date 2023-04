"Siamo sempre i Soliti Idioti Insieme dopo dieci anni"

di Francesco Moroni

I Soliti Idioti sono tornati. Com’è successo? "Ci siamo ritrovati sul set di una pubblicità, l’uno senza sapere della presenza dell’altro… Abbiamo riscoperto un’amicizia, un rapporto umano che si era perso negli anni precedenti. Dopo esserci ritrovati ed esserci chiesti scusa, abbiamo capito subito che era il momento di ritornare anche come duo comico". Fabrizio Biggio e Francesco Mandelli ancora insieme sul palco, dieci anni dopo. I Soliti Idioti sono tornati con una tournée prodotta da Vertigo che sta girando l’Italia per riportare in scena i personaggi diventati un cult. Tutti alle prese con la realtà di oggi, dieci anni dopo. Il duo comico sarà stasera al Teatro Celebrazioni di via Saragozza (alle 21) con uno show tra passato e presente, con allestimenti che richiamano la celebre serie tivù e quella comicità capace di ritrarre in maniera grottesca la realtà di tutti i giorni dell’italiano medio. "Volevamo ringraziare tutti coloro che non hanno mai smesso di seguirci e il modo più giusto per farlo è il teatro – continuano Biggio e Mandelli –, in modo da poter arrivare a tutte quelle persone che ci hanno chiesto: ‘Ma quando tornate’?".

I fan come hanno reagito?

"Siamo molto felici, il riscontro è stato più che positivo e siamo scioccati dal calore che il pubblico ci ha dimostrato. I nostri fan sono rimasti gli stessi, entusiasti e con tanta voglia di divertirsi e di ridere con noi. È bello ritrovare lo stesso pubblico che abbiamo lasciato 10 anni fa. Abbiamo notato anche delle nuove ‘leve’, che ci hanno scoperto recentemente anche grazie ai social, soprattutto attraverso TikTok".

Il vostro modo di fare comicità, invece, è cambiato?

"Noi continuiamo a scrivere i nostri personaggi, a raccontarli, sempre senza filtri. Non ci imponiamo troppi paletti e diciamo quello che pensiamo, quello che ci viene in mente, perché crediamo che sia l’unica maniera per fare sì che la gente continui a guardarci, che sia a teatro, in tivù o al cinema. La realtà è cambiata, ma siamo certi che i nostri personaggi hanno ancora molto da raccontare: sono maschere che riflettono un mondo diverso, mantenendo comunque quel linguaggio che li ha sempre caratterizzati".

Qualche esempio?

"Ritroveremo Ruggero De Ceglie, dopo un coma durato 10 anni, svegliarsi e rendersi conto di tutte le novità, raccontate dal figlio Gianluca. Oppure I Tamarri, sempre uguali, ma anche loro adattati alla contemporaneità, quindi senza lo scooter, ma con i monopattini. E tante altre sorprese".

Poi arriverà anche il tour estivo.

"Abbiamo deciso di ripartire a giugno con il ‘Fiodena Summer Tour’ per poter continuare a ringraziare tutte le persone che non hanno mai smesso di seguirci durante questi anni. Chi verrà a vederci dovrà sicuramente prepararsi a ridere a crepapelle per tutto il tempo…".