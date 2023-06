"Siamo senza un medico"

Problemi a Monghidoro sulla questione medici di base. Il dottor Elton Isaj, che era arrivato da poco in sostituzione della dottoressa Licia Gaggioli, e che esercitava sul territorio insieme alla dottoressa Sgargi e al dottor Melega, ha lasciato il suo ruolo per motivi che non dipendono nè dal Comune nè dall’Asl. A renderlo noto è il sindaco Barbara Panzacchi: "Per gravi ed improvvisi motivi personali il dottor Elton Isaj ha dovuto rinunciare all’incarico di sostituto medico di medicina generale a Monghidoro. Sino alle 8 di lunedì mattina i pazienti del dottor Elton Isaj saranno coperti dalla continuità assistenziale dalla guardia medica di Loiano. Entro lunedì alle 8 darò ai cittadini le ulteriori informazioni che perverranno dalla stessa Azienda sanitaria locale che, intanto, ha pubblicato un nuovo ed urgente interpello per reperire un nuovo medico che assuma l’incarico". Grande la preoccupazione che questa comunicazione del sindaco ha destato nei cittadini di Monghidoro che a lungo avevano aspettato l’assegnazione di un nuovo medico di base.