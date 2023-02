Siamo stati sorpresi dalla scelta dell’argomento Poi però abbiamo capito e apprezzato molto

Questo progetto ci ha sorpreso perché affronta temi di cui non si parla così frequentemente a scuola e in famiglia. Quando ci hanno presentato il percorso, il nome ’Una bella differenza’ ci è sembrato particolare e un po’ strano, però man mano che abbiamo partecipato agli incontri abbiamo capito il suo vero significato. Alex Mosconi è stato molto bravo a farci capire, anche attraverso le letture, argomenti toccanti e profondi come gli stereotipi, i pregiudizi, le discriminazioni. E’ riuscito a condurre degli incontri molto coinvolgenti e a mantenere viva la nostra attenzione. I libri ci sono sembrati interessanti già solo leggendo i titoli. Un’altra classe della nostra scuola che ha aderito al progetto, la 2A, ha realizzato dei bellissimi booktrailer di queste storie. Alla fine e all’inizio degli incontri Alex ci ha proposto dei giochi. Quelli che ci sono piaciuti di più sono l’interpretazione di immagini, che ci ha fatto capire che ognuno ha punti di vista diversi e il gioco ’alzati se’, che ci ha fatto capire le cose che abbiamo in comune e viceversa. Questo progetto ci è piaciuto molto in tutto e per tutto e lo consigliamo a chiunque, perché è una bella esperienza che non ti aspetteresti a scuola.