Sias: "La generazione dei ’Senzalavoro’"

"I ’senzalavoro’ sono una categoria esistenziale. Comprende non solo chi il lavoro l’ha perso, ma anche i tanti che sono insoddisfatti dell’occupazione che hanno, dello stipendio non adeguato non solo alle proprie aspettative ma all’inflazione, del mancato appagamento. Non conosco una persona della mia età che viva in modo sereno il suo rapporto con il lavoro che svolge". Giuliana Sias, 43 anni, si è laureata all’Alma Mater di Bologna, dove ha vissuto e lavorato a lungo: giornalista, ha scritto per l’Unità, collaborando con numerose testate, tra cui l’Espresso, Domani, The Post. I senzalavoro (ed. Il Maestrale) è il primo volume di una trilogia che esplora i mutamenti e le contraddizioni del mondo del lavoro.

Sias, la protagonista Vittoria viene licenziata via Whatsapp nel giorno del suo quarantesimo compleanno. Per quanto disumanizzante – si tratti di una mail o di un sms – è una modalità ormai molto diffusa, basta guardare l’ultimo caso di Yoox-Net-a-Porter….

"Sì, ormai non fa più notizia, ci siamo assuefatti. L’ufficio del personale dovrebbe essere un punto di riferimento per il dipendente, invece questi professionisti oggi arrivano e tagliano teste. Il fatto, poi, che spesso la proprietà sia all’estero, come nel caso di Yoox, finisce per complicare la vertenza".

Quanto c’è di lei nella protagonista? E cosa l’ha spinta a scrivere questo libro?

"Oggi i nodi e i problemi del mondo del lavoro vengono trattati in saggi per addetti ai lavori oppure denunciati tramite sfoghi online che lasciano il tempo che trovano, o ancora raccontati attraverso la propria vicenda personale: ho cercato di allargare la prospettiva, intrecciando più storie, molteplici punti di vista, allontanandomi da Vittoria quanto possibile e puntando a una narrazione collettiva, generazionale".

I social entrano prepotentemente nella trama. C’è la figura dell’influencer, così apparentemente sicura di sé e, in realtà, così fragile…

"Per certi versi, gli influencer sono i più grandi ‘senzalavoro’ di tutti. È un mondo molto competitivo, un giorno sei sulla vetta, quello dopo nella polvere. Una delle cose che mi ha sempre colpito di Chiara Ferragni, ad esempio, è che abbia abbracciato tante battaglie sociali, senza mai affrontare il tema delle condizioni di lavoro nel settore digitale, dove non c’è sindacato e spesso neppure i diritti primari".

Parliamo della sua generazione, quella dei quarantenni. Anche a livello di rapporti personali, lei racconta un mondo frammentato, dove le persone, ferite, disorientate da precedenti esperienze, sono isole che condividono tratti di strada solo per brevi periodi. Ci dobbiamo rassegnare?

"Non è un caso che il personaggio più maturo – o almeno quello la cui immaturità è perdonata – sia Davide, che è solo un ragazzino. Anche nei rapporti, i social hanno cambiato le regole: sullo schermo siamo tutti amici di tutti, ma poi con poche persone si hanno vere relazioni. Intendiamoci, i rapporti stretti e solidi esistono, forse sono stata persino pessimista nel libro, ma certo la mia generazione vive un po’, per scelta o incapacità relazionale, in una adolescenza infinita".