’Sibilla Salomè’ di Davide Rondoni tra poesia e danza

Stasera alle 21 l’Auditorium di Illumia, in via de’ Carracci 69/2, ospita ’Sibilla Salomè – Teatro di musica, poesia e danza’, un evento che unisce poesia, danza, teatro, musica e canto in un’unica serata. Attraverso la partecipazione di artisti provenienti da ambiti espressivi differenti, ’Sibilla Salomè’ si presenta come un’opera multiforme, in cui convivono suggestione, dramma, bellezza, mistero e armonia. Il progetto nasce da un’idea del poeta Davide Rondoni, che stasera nel dar vita a ’Sibilla Salomè’, sarà accompagnato da Greta Mauro, giornalista; Giuditta Sin, danzatrice; Elois Von, performer; Annalisa Baldi, cantante; Eva Laudace, poetessa; Valentina Demuro, poetessa e Valerio Grutt, poeta. Proposta dall’associazione Incontri Esistenziali, come sempre è ad ingresso libero.