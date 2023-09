Siccità, l'incontro di Oggi a Salaborsa su clima e ambiente

Oggi pomeriggio alle 18, in Salaborsa si parla di clima e ambiente, in un appuntamento della rassegna Le voci dei libri, curata da Coop Alleanza 3.0 e realizzata in collaborazione con Librerie Coop e con il settore Biblioteche e Welfare culturale del Comune. L’incontro della giornata vede Giulio Boccaletti, che in piazza Coperta presenta il suo libro Siccità. Un paese alla frontiera del clima (Mondadori). Con l’autore, dialogano Claudio Cerasa e Irene Priolo, che rifletteranno sullo scenario catastrofico del cambiamento climatico, anche alla luce del tragico dissesto idrogeologico che lo scorso maggio ha colpito i territori emiliano romagnoli.