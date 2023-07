Sicurezza, 1,5 milioni dal Viminale Restyling in Montagnola e al Guasto

Dal ministero dell’Interno arriva il finanziamento di un milione e mezzo di euro per la sicurezza in città. Un milione sarà suddiviso fra la riqualificazione del parco della Montagnola (400mila euro) e dei giardini del Guasto (270mila euro) – due aree ‘difficili’, fra degrado e percezione di insicurezza – e la demolizione, già avvenuta, di un capannone degradato in zona Lazzaretto (330mila euro), diventato rifugio di sbandati e oggetto di occupazioni abusive.

I restanti 500mila euro serviranno a dotare la polizia locale di un nuovo ufficio mobile e altre attrezzature, oltre che per la formazione degli agenti e la riqualificazione di alcuni spazi interni al comando di via Ferrari " destinato ad accogliere donne e bambini che denunciano violenze e reati ai loro danni".

"Una bella notizia", commenta Matilde Madrid, capo di Gabinetto del Comune, annunciando il sì del Viminale alla richiesta di rimodulazione dei fondi arrivata da Palazzo d’Accursio. "Siamo molto felici di questa risposta – aggiunge Madrid –. A noi interessa moltissimo collaborare con il ministero dell’Interno per fare quello che un Comune deve fare, lavorare sulla prevenzione e le riqualificazioni".

Gli interventi alla Montagnola e al Guasto partiranno non appena verrà predisposta la variazione di bilancio. E hanno "come obiettivo la prevenzione in materia di sicurezza e la rigenerazione urbana".

Nel parco della Montagnola riguardano la cura del verde, l’aumento degli spazi giochi per bambini e la dotazione di attrezzature sportive a libera fruizione. Ai giardini del Guasto – da tempo spazio ‘di frontiera’ – frequentati da tanti bambini nel cuore della zona universitaria, a pochi metri da piazza Verdi e dallo spaccio, gli interventi resi possibili dal finanziamento serviranno, oltre che per la cura del verde, alla manutenzione dei corselli, della cancellata e alla riqualificazione dell’area giochi.

Per quanto riguarda la Montagnola i fondi del ministero si sommano a quelli "in arrivo" del Pon metro, risorse europee che ammontano a due milioni di euro.

Sempre in tema di sicurezza e di malamovida notturna, il Comune ieri ha incontrato di nuovo i residenti di piazza Aldrovandi. Madrid conferma che, almeno fino al 25 luglio nella piazza ci sarà il presidio forze dell’ordine. Poi "in Prefettura valuteremo come proseguire".

A Palazzo d’Accursio regna la convinzione che le cose stiamo migliorando. Dopo la diffida dei cittadini "abbiamo messo in campo in sinergia con Questura e Prefettura una risposta di presidio della piazza nel fine settimana per attenuare le problematiche denunciate – spiega la capo di Gabinetto del Comune –. Il riscontro che ci danno i cittadini è di un sensibile miglioramento, tant’è che hanno deciso di ‘congelare’ la loro diffida"

In ogni caso "stiamo studiando con loro una modalità più sostenibile di medio-lungo periodo per cambiare la vocazione di utilizzo di quello spazio".

In proposito, Madrid: "Non si possono gestire le piazze solo con le forze di polizia, anche perché sarebbe importante si dedicassero ad altre problematiche che affliggono la città anche la notte. Il presidio va affiancato ad altro".