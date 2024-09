Sicurezza, 24 telecamere in città e nelle frazioni

Crescerà di oltre un terzo la dotazione di videosorveglianza attiva nella sicurezza del territorio di Sasso Marconi.

Il Comune infatti si è appena aggiudicato un bando del Ministero dell’Interno per l’ampliamento del sistema di videosorveglianza comunale. Il progetto presentato dopo l’approvazione del consiglio comunale e dal comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, prevede il co-finanziamento governativo al 50 per cento (per un valore complessivo di 65mila euro) per l’acquisto di 24 nuove telecamere ad alta definizione che, affiancandosi alle 50 già installate in diverse aree e nei punti di accesso della città, garantiranno un monitoraggio sempre più capillare del territorio.

Una notizia che suona anche come risposta indiretta alla crescente richiesta di controllo del territorio utile anche a prevenire e poi contrastare fenomeni di microcriminalità che si sono manifestati anche negli ultimi giorni.

Occhi ‘elettronici’ che si sono dimostrati utilissimi anche nelle ultime indagini che hanno portato i carabinieri ad identificare e denunciare i responsabili dell’incendio della panchina e dei vandalismi nel parco di villa Marini. Fra le collocazioni dei nuovi impianti c’è anche il parcheggio del borgo di Colle Ameno, dove in passato fu vandalizzata anche una auto di servizio del Comune e dove pochi giorni fa è stato messo a segno un furto con danneggiamento di un’altra automobile.

Le nuove telecamere di sicurezza, si legge nella nota comunale saranno del tipo "di contesto (17) e di lettura targhe (le altre 7) e saranno posizionate in alcuni luoghi strategici del capoluogo e delle frazioni di Sasso Marconi, individuati insieme al Comando dei Carabinieri di Sasso Marconi (che ha piena accessibilità ai contenuti, live e registrati, del sistema di videosorveglianza comunale). Queste le collocazioni dei nuovi impianti che saranno attivi entro marzo del prossimo anno: gli incroci via Ponte Albano-via Stazione e Largo Cervetta-Via Porrettana nel capoluogo, Piazza dei Martiri della Liberazione, a Fontana, l’omonima via che attraversa la frazione e Piazza Cremonini, il Borgo di Colle Ameno, a Borgonuovo il piazzale della stazione ferroviaria, il parcheggio del Centro Commerciale "Nik Novecento" e l’incrocio via Cartiera via Cà Belfiore, e poi nella frazione di Tignano-Roma, l’incrocio tra la SP 74 e le via Tignano e Lagune a Mongardino e quello tra la SP 74 e Via Boschi in prossimità del ponte sul Lavino.

Gabriele Mignardi