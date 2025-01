Sicurezza al volante e nuovo Codice della strada. Lunedì gli esperti incontrano i cittadini in Comune

A tu per tu con il nuovo Codice della strada. Lunedì, alle 21, nella sala consiliare del municipio, si terrà un incontro pubblico sulla sicurezza stradale, durante il quale verrà illustrato cosa stabilisce il nuovo Codice della strada. Interverranno Mauro Sorbi, presidente uscente dell’Osservatorio regionale per la sicurezza stradale, Luca Nasci (foto), comandante della polizia locale di Persiceto e farà gli onori di casa il sindaco Lorenzo Pellegatti.

"Crediamo fermamente – dice il primo cittadino – nella formazione e nella prevenzione e in questo senso si inserisce l’incontro di lunedì. Sulla Persicetana, nel nostro territorio, non ci sono stati, recentemente incidenti di una certa entità ma è una strada sorvegliata speciale. Come la statale 568, dove nella località Amola, qualche anno fa registrammo cinque morti, tra cui una bambina. E siamo intervenuti in quella località per rafforzare la sicurezza stradale".

"Per quanto riguarda la Persicetana – afferma Nasci - negli ultimi due anni, 2024, 2023, non siamo intervenuti per rilevare incidenti mortali o di grave entità. Mentre per quanto riguarda gli incidenti stradali mortali nel nostro territorio nel 2024 ne abbiamo rilevato uno a San Matteo della Decima in via Fossetta. Mentre nel 2023 i mortali sono stati cinque: in via Cento, due deceduti, in via Crevalcore, in circonvallazione Italia – via Muzzinello ed in via dei Martiri". Nel 2024, complessivamente, sono stati rilevati 110 incidenti stradali (nel 2023 erano stati 94, nel 2022, ’solo’ 66). "Ma questa statistica deve tener conto del nostro personale che con gli anni è aumentato e quindi abbiamo avuto la possibilità di intervenire maggiormente", precisa Nasci.

Il nuovo Codice della strada, entrato in vigore il 14 dicembre 2024, prevede diverse novità tra cui: modifiche agli articoli relativi alla guida in stato di ebbrezza e alla guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti; sanzioni più onerose e sospensioni brevi della patente per l’uso del cellulare al volante; maggiore regolamentazione per i monopattini elettrici e maggiore tutela per i ciclisti e pene inasprite per l’abbandono di animali.

p. l. t.